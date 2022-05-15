Ион Чебан: В связи с трагедией в парке “Алунелул” инициировано служебное расследование

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Все культурные мероприятия, которые должны были состояться сегодня в парке “Алунелул”, а также в других местах Кишинёва, отменены. Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар столицы Ион Чебан. Причиной стал трагический случай, произошедший накануне в столичном парке “Алунелул”.

– Эта трагедия стала шоком для всех. В настоящее время примария инициирует служебное расследование для установления всех обстоятельств. Анализируются все документы последних лет, касающиеся чистки и вырубки деревьев в парке “Алунелул”, – отметил градоначальник.

Так, по его словам, уже установлено, что в 2019 году было осмотрено 231 дерево. Мунпредприятие Spații verzi запросило у Агентства по охране окружающей среды разрешение на проведение различных работ. Добро было дано в отношении 118 деревьев. В 2020 и 2021 годах такие же заключения были подготовлены Spații verzi для 135 деревьев – для их вырубки и очистки. Последний акт осмотра был подготовлен Spații verzi в сентябре 2021 года, а разрешение на работы от Агентства по охране окружающей среды было выдано в феврале 2022 года, когда было вырублено 16 деревьев. Генпримар отметил, что работники Spații verzi не могут убирать и вырубать даже сухие деревья без разрешения Агентства по охране окружающей среды.

– Примером может служить случай на территории образовательного учреждения, когда перед началом учебного года директор попросил вырубить деревья, поскольку они представляли непосредственную опасность для детей. Не получив оперативного ответа до 1 сентября, МПSpații verzi осуществило вырубку сухих деревьев на территории учебного заведения, за что сотрудники были оштрафованы на 15 тысяч леев каждый, а позже Агентством по окружающей среде был подан иск к Spații verzi с требованием взыскать ущерб в размере 120 тысяч леев. Именно поэтому в таких случаях не должно быть бюрократии, чтобы не подвергать опасности жизнь и здоровье граждан, – заявил Чебан.

Он подчеркнул, что примария открыта для сотрудничества, и предложил совместно провести инвентаризацию деревьев, в первую очередь на территории учебных заведений, затем в зелёных зонах, у дорог и на тротуарах.

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