Ион Чебан: В шести столичных школах будут современные футбольные поля

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В лицеях “Михай Витязул”, “Ливиу Деляну” и “Николай Гоголь” начались работы по обустройству современных футбольных полей. Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан.

Всего же, по его словам, такие поля будут обустроены в шести столичных учебных заведениях – теоретических лицеях “Гаудеамус”, “Михай Витязул”, “Николае Йорга”, “Джордже Кэлинеску”, “Николай Гоголь” и “Ливиу Деляну”. В них также будут созданы специализированные классы численностью 25-30 детей.

– Наша цель – построить как можно больше футбольных полей в учебных заведениях. Мы хотим, чтобы у нас было здоровое поколение, поэтому мы намерены осуществить как можно больше спортивных проектов в столичных школах, – заявил градоначальник.

Проект осуществляется примарией Кишинева в сотрудничестве с Федерацией футбола Молдовы, которая предоставит искусственное покрытие для этих шести полей.

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