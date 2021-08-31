Ион Чебан в преддверии нового учебного года: Примария обеспечивает Кишинёв транспортом, регулирование движения – задача МВД

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Завтра, 1 сентября, начинается новый учебный год, что неминуемо повлечёт за собой рост количества машин на дорогах столицы. В связи с этим генеральный примар Кишинёва Ион Чебан обратился к Министерству внутренних дел, призвав сотрудников ведомства делать свою непосредственную работу – управлять движением на улицах города.

Также, по его словам, вмешательство МВД понадобится в связи с тем, что с завтрашнего дня на остановках и в самом общественном транспорте будет больше людей. Чебан отметил, что водители и кондукторы не обязаны делать пассажирам замечания с целью соблюдения ограничений, введённых Комиссией по общественному здоровью.

– Муниципалитет создает необходимые условия в общественном транспорте (дезинфицирующие средства для пассажиров, дезинфекция транспортных средств), доставляет троллейбусы и автобусы, ремонтирует дороги, создаёт выделенные полосы и улучшает инфраструктуру города, а также обновляет подъездные пути и ремонтирует дворы жилых домов. В компетенцию примарии не входит выполнение роли полиции. У муниципалитета другие функции в том, что касается управления делами города, – подчеркнул Чебан.

Градоначальник рассказал, что свои непосредственные задачи примария Кишинёва выполняет. Так, только в этом году были приобретены 58 автобусов с пробегом для пригородов столицы, поставлены на маршруты первые 10 из 100 закупленных муниципалитетом в этом году новых автобусов марки ISUZU, а также приобретены 60 троллейбусов, которые уже ездят по улицам. Ещё 2 двухзвенных троллейбуса вскоре выйдут на маршруты.

– За год нам удалось пополнить парк общественного транспорта на 83 единицы. До конца нынешнего года в столицу привезут не менее 240 автобусов и троллейбусов. Это входит непосредственно в компетенцию муниципалитета, – подчеркнул Чебан.

Он также попросил граждан быть внимательными и соблюдать эпидемиологические правила.

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