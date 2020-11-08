Ион Чебан в Национальный день молодежи: Молодые люди должны присутствовать в ключевых госучреждениях

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Юноши и девушки могут изменить ситуацию в стране, потому что у них есть потенциал, они энергичны, талантливы и активны. Об этом заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан в связи с Национальным днем молодежи, празднуемым в Молдове ежегодно во второе воскресенье ноября.

Градоначальник отметил, что молодежь вдохновляет его и побуждает двигаться вперёд и совместными усилиями реализовывать хорошие проекты.

– Я активно поддерживаю молодежь и всегда придерживался мнения, что участие молодых людей в политической, социальной и экономической жизни должно начинаться в школе, затем усиливаться в студенческие годы и, наконец, они должны присутствовать в ключевых государственных учреждениях. Я желаю вам больших успехов в дальнейшем, – написал он на своей странице в соцсети.

В этом году Кишиневский муниципальный молодежный центр Главного управления образования, молодежи и спорта выступил с инициативой об организации Национальной недели молодежи в Кишиневе с привлечением 19 неправительственных организаций, молодежных советов и общественных учреждений. В мероприятия будут вовлечены около 300 молодых людей – до 10 участников на каждое.

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