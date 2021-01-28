Ион Чебан: В этом году нам предстоит много работы для развития Кишинёва

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан провёл заседание с преторами и руководством подразделений, ответственных за проекты, запланированные на 2021 год.

Градоначальник отметил, что в этом году предстоит много работы для их реализации. Речь идёт о ремонте и восстановлении дворов многоэтажных домов, дорог, тротуаров, парков, зелёных зон и прочего. Продолжится работа и над проектами, запущенными в прошлом году.

Важно с начала года иметь дорожную карту, чтобы все понимали, как будет идти работа по каждому проекту, – подчеркнул Чебан.

Напомним, ранее генпримар заявил, что в 2021 году различные работы будут вестись во всех секторах Кишинёва. Помимо прочего, в городе впервые начнётся полноценный ремонт многих дворов многоквартирных домов: будут отремонтированы проезжая часть и тротуары, обустроены парковочные места и зелёные зоны.

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