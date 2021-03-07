Ион Чебан в интервью румынской прессе: Я взял на себя управление самым коррумпированным учреждением Молдовы

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Заняв пост генерального примара Кишинёва, Ион Чебан принял на себя управление самым коррумпированным учреждением в Республике Молдова. Об этом градоначальник заявил в интервью румынской прессе. Он отметил, что то, что он обнаружил в примарии Кишинева, было катастрофой.

Внести изменения в существовавшую ситуацию было очень сложно. Я выставляю всё на публичные аукционы, я обнаружил недвижимость в частной собственности прямо в здании примарии Кишинева. Такого, думаю, не могло бы произойти в Бухаресте, Париже или Лондоне. Если бы кто-то так поступил, то попал бы в тюрьму на многие годы, – отметил Чебан.

По словам градоначальника, сейчас примария участвует во всевозможных судебных процессах, в которых имеет статус потерпевшей. В одном из таких судебных процессов она может потерять около миллиона евро.

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