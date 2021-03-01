Ион Чебан в ходе визита в сектор Чеканы обсудил проекты на 2021 год

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан посетил с инспекцией столичный сектор Чеканы. Он обсудил с ответственными лицами новые проекты, реализация которых начнётся этой весной.

Так, речь шла о восстановлении инфраструктуры на улице Садовяну возле лесопарка. По словам градоначальника, кое-где возникнут сложности, так как часть тротуаров была приватизирована, и там появились различные постройки.

Я потребовал снести заброшенные заборы и киоски, а станции “вулканизации”, которые занимают тротуары, перенести на окраины города, – отметил он.

Также Ион Чебан прошёлся по подземному переходу на улице Алеку Руссо, который на данный момент ремонтируется, и попросил внести некоторые изменения.

Такие визиты я буду совершать во все секторах города. Я буду сам выбирать места для посещения, а о своем приходе буду сообщать ответственным лишь незадолго до него, – заявил примар.

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