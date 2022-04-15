Ион Чебан в ходе визита в Ботошань обсудил совместные проекты и сотрудничество

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан, находящийся в Румынии с официальным визитом, встретился в Ботошань с председателем уездного совета Дойной Федерович и примаром муниципия Космином Андрей.

Стороны поговорили о трёхстороннем сотрудничестве в различных сферах и намерении заключить соглашение о побратимстве.

– Мы обсудили определённые проекты и привлечение европейских фондов, которые могут быть доступны по различным направлениям финансирования, – отметил Чебан.

Кроме того, он сообщил, что команда Управления культуры встретится с командой из примарии и Совета Ботошань, чтобы спланировать некоторые совместные проекты, а вскоре уезд посетят и другие специалисты из столичной примарии.

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