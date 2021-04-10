Ион Чебан в годовщину открытия Центра COVID-19 в Кишиневе: Было тяжело, но мы справились

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Сегодня, 10 апреля, исполнился год со дня открытия Центра COVID-19 в Кишиневе. Год назад в рекордно короткие сроки из павильонов, предназначенных для выставок, был создан Центр, который является сегодня учреждением с самым большим количеством мест для граждан, заболевших COVID-19.

По словам генерального примара Кишинева Иона Чебана, в то время приходилось адаптироваться и принимать срочные решения, чтобы справиться с ситуацией.

– Год назад нас посадили на велосипед, но не сказали, как крутить педали. Но мы поехали. Было тяжело. С трудом, но мы вышли за пределы своих возможностей. Все стало возможным благодаря воле, единству и надежде на завтрашний день, – подчеркнул градоначальник.

Кишиневский Центр COVID-19 был создан совместными усилиями примарии Кишинева и Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Муниципалитет поддержали министерство обороны, Государственный медицинский и фармацевтический университет им. Николаe Тестемицану, ВОЗ, внешние и внутренние партнеры. Значительную поддержку оказала Муниципальная клиническая больница «Святая Троица» во главе с директором Олегом Круду: она обеспечила реализацию и применение на практике этого проекта.

С 1 октября 2020 года Центр COVID-19 перешел под управление примарии Кишинева. Вскоре он стал ключевым учреждением в управлении эпидемиологической ситуацией и позволил «разгрузить» больницы.

Изначально в Центре было оборудовано 200 мест. Сейчас здесь 420 мест, в том числе для распределения, стационара и интенсивной терапии. Вместимость Центра может быть увеличена до 600 мест. Непрерывную деятельность Центра обеспечивают более 160 сотрудников. 90% из них – специалисты МКБ «Святая Троица».

– Благодарю этих преданных своему делу людей, которые каждый день спасают жизни, работая в самом эпицентре, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

С момента открытия Центра до настоящего времени медицинская помощь оказана более 31 500 пациентам, в том числе 900 – в отделении интенсивной терапии.

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