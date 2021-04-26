Ион Чебан в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС: Повторение подобных катастроф недопустимо

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Генпримар присутствовал сегодня на мероприятии в память участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которое состоялось в сквере, обустраиваемом сейчас примарией.

Вместе со своими родителями он возложил цветы к памятной скульптуре. Генпримар отметил, что его отец также принимал участие в ликвидации последствий аварии, будучи врачом-реаниматологом.

Сегодня исполняется 35 лет со дня страшной катастрофы в истории человечества. То, что мы как муниципалитет сейчас смогли сделать, – это обустроить место, куда ежегодно приезжают участники ликвидации последствий аварии в Чернобыле, чтобы возложить цветы к памятному камню. Мы создаём этот сквер в память о погибших и в знак благодарности тем, кто ещё с нами, а также всем, кто приедет и посетит это место, – отметил он.

Градоначальник подчеркнул, что жертва тех, кто участвовал в ликвидации последствий этой страшной аварии очень велика. Многие люди рисковали своей жизнью или даже погибли, оказавшись в эпицентре катастрофы, а более 3 500 молдаван были отправлены в Чернобыль.

Сегодня, в надежде, что такие трагические события больше никогда не повторятся, я говорю “спасибо” ветеранам чернобыльской катастрофы, желаю им здоровья. А тем героям, которых сегодня уже нет среди нас, – вечная память. Повторение подобных катастроф недопустимо. Жизнь и здоровье человека превыше всего, и мы ещё больше в этом убедились сейчас, в период пандемии COVID-19, – заметил Ион Чебан.

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