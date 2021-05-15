Ион Чебан в День семьи: Семья – это главная опора общества

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Семья – это та среда, где мы всегда встретим сочувствие, поддержку и безусловную любовь, это – главная опора общества.

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Ион Чебан по случаю отмечаемого сегодня Международного дня семьи.

Семья для меня – это достижение, которым я горжусь и которое наполняет мою душу теплом. Если бы меня спросили, где мой дом, я бы с уверенностью ответил – там, где моя семья. Призываю всех создавать крепкие семьи и растить детей в здоровой среде, – написал градоначальник.

Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи, цель которого – показать важность, которую международное сообщество придаёт семьям, и привлечь внимание к проблемам, с которыми они сталкиваются во всём мире. Лозунг этого года – «Влияние новых технологий на благополучие семей».

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