Ион Чебан в День независимости Молдовы: Страна развивается тогда, когда каждый вносит свой вклад

Ион Чебан в День независимости Молдовы: Страна развивается тогда, когда каждый вносит свой вклад

Люди – это богатство страны, и с каждым годом Республика Молдова будет становиться сильнее, если мы объединим усилия. Об этом заявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, возложивший сегодня цветы к памятнику Штефану чел Маре по случаю 30 годовщины со дня провозглашения независимости нашей страны. 

По словам градоначальника, важно понимать, что надо не только просить и ждать, но и принимать непосредственное участие в развитии Республики Молдова.

– Республика Молдова – это мы! Считаю, что мы достигли необходимой зрелости, чтобы изменить ситуацию к лучшему не только на декларативном уровне. С праздником, страна! – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

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