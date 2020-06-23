Ион Чебан в День государственного служащего: От вас зависит развитие страны

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан поздравил всех государственных служащих страны с их профессиональным праздником.

В своем послании он отметил, что госслужащие работают для граждан и общества, и от их работы зависит развитие сёл, городов и страны в целом.

– Желаю вам преданности делу, настойчивости в достижении цели и успехов во всех начинаниях. Вместе мы добьемся успеха, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

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