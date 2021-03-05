Ион Чебан в Бухаресте: Заимствование передового опыта полезно для Кишинёва

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Генеральный примар Ион Чебан встретился с членами Ассоциации муниципалитетов Румынии. Он поговорил с примарами городов соседней страны о проектах, программах, проблемах и решениях для развития двух муниципалитетов.

У нас есть много идей, поэтому заимствование передового опыта полезно для жителей. Напомню, что вместе с коллегами мы находимся с рабочим визитом в Бухаресте. У нас запланировано множество встреч с примарами, представителями и специалистами местной администрации Бухареста, – сказал Чебан.

Глава муниципия также отметил, что визит организован Конгрессом местных публичных властей Республики Молдова в рамках Концепции City Manager и её влияния на местную публичную администрацию.

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