Ион Чебан: В ближайшее время начнем переговоры о возрождении муниципальной полиции

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В ходе состоявшейся недавно беседы генпримара Кишинева Иона Чебана с президентом Игорем Додоном и министром внутренних дел Павлом Войку стороны обсудили ряд столичных проблем в сферах безопасности, обеспечения общественного порядка, движения транспорта и других.

Они договорились начать в ближайшем будущем переговоры касательно возрождения муниципальной полиции по образцу столиц других европейских государств, а также стран СНГ.

– В городе много проблем, таких как незаконное строительство, нерегламентированная парковка, уличная торговля, поддержание общественного порядка и чистоты, и т.д. Такой подход стал бы частью европейской концепции и позволил бы полицейским службам быть ближе к обществу. Совместными усилиями мы можем все изменить, – выразил уверенность градоначальник.

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