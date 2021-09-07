Ион Чебан указал Минкульту на его же сомнительные решения, способные причинить ущерб Кишинёву

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан рассказал, что примария направила запрос в Министерство науки, культуры и исследований по поводу ряда выданных документов. Так, по его словам, Национальный совет по историческим памятникам утвердил ряд решений касательно проектов в историческом центре Кишинёва без учета запрета на строительство каких-либо новых объектов на этой территории.

– Впоследствии министерство выдало разрешительные документы для этих целей, что вызывает вопросы, поскольку в законодательстве есть четкие положения по этому вопросу. Министерству было предложено проанализировать все решения Национального совета по историческим памятникам и одобренные акты министерства, и принять все необходимые меры для отмены незаконных документов, несущих крайне негативные последствиями для исторического центра и всей столицы Республики Молдова, – заявил Чебан.

Он также подчеркнул, что разрешительные документы для этих целей не выданы и не могут быть выданы.

Отметим, что на данный момент в Кишинёве в процессе разработки находится ряд зональных градостроительных планов. Также сейчас разрабатывается зональный градостроительный план исторического центра столицы. На начальном этапе он предусматривает проведение исторического исследования, направленного на сбор данных об архитектурных памятниках национального и местного значения с целью установления их защитных зон. Как только защитные зоны будут установлены, можно будет разработать местный градостроительный регламент для центральной части города, в котором будут четко оговорены все строительные нормы для данной территории.

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