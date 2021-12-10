Ион Чебан: Учащимся гимназии №65 в Кондрице улучшили условия для занятий

Ион Чебан: Учащимся гимназии №65 в Кондрице улучшили условия для занятий

Завершены работы по теплоизоляции фасада здания гимназии №65 в селе Кондрица. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что деньги были выделены из муниципального бюджета.

Недавно также была отремонтирована подъездная дорога в селе Кондрица в сторону села Малкоч. В 2022 году мы продолжим инвестировать в ремонт и создание условий в учебных заведениях, в том числе в пригородах. Впервые в истории Республики Молдова пригородные населённые пункты надлежащим образом финансируются примарией Кишинёва, – отметил Чебан.

По словам градоначальника, за два года были реализованы сотни проектов в населённых пунктах: ремонт школ и детских садов, подключение газа, воды и канализации, уличное освещение, проекты по обустройству, создание спортивных и игровых площадок, ремонт тротуаров, закупка нового транспорта, прокладывание новых маршрутов, ремонт подъездных и местных дорог.

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