Ион Чебан: Теперь в Кишинёве вместо рекламных панно – панорамы города

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан доволен тем, каким стал Кишинёв без сотен разномастных панно на каждом углу.

Он отметил, что теперь с тех мест, откуда были убраны сотни щитов, можно любоваться панорамой города.

Совсем недавно такие улицы и проспекты, как Каля Орхеюлуй, Дачия, Дечебал, Траян, Каля Ешилор, Алба -Юлия, Измаил, Московский проспект, а также круговые развязки были освобождены от множества рекламных панно: на некоторых перекрёстках их было по 30 штук. На перекрёстке у Министерства здравоохранения раньше были огромные трёхэтажные конструкции, из-за которых людям, живущим в близлежащих домах ниже 7 этажа, не было видно солнца из окна, – заметил Чебан.

Генпримар заявил, что не сожалеет о мерах, предпринятых в этом направлении, даже несмотря на шантаж и судебные иски со стороны экономических агентов, чьи действия, по его словам, поддерживают некоторые муниципальные советники.

Я не отступлю и не сдамся. Мы продолжаем работу над Регламентом о размещении уличной рекламы, принятие которого затягивают всё те же муниципальные советники, думающие, что им удастся шантаж. В городе будет порядок! – подчеркнул Ион Чебан.

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