Ион Чебан: Свалка у села Бошкана провоцирует экологическую катастрофу и должна быть закрыта немедленно

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Мусорная свалка у села Бошкана, расположенная недалеко от муниципия Кишинёв, не соответствует нормам и провоцирует экологическую катастрофу. Она должна быть закрыта немедленно.

Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан.

Мы знаем, что власть имущие хотят искусственно создать проблемы для примарии Кишинёва через администрацию Новых Анен и других населённых пунктов, чтобы заблокировать деятельность полигона в Цынцэренах – единственного полигона в Республике Молдова, предназначенного для хранения отходов. В конце прошлого года мы заключили 3-летний договор с советом Цынцэрен на эксплуатацию полигона. При этом примария Кишинёва потратит миллионы на модернизацию полигона и на инфраструктуру этого населённого пункта, – отметил градоначальник.

Чебан рассказал, что коммуна Будешты в октябре подала заявление в Агентство по охране окружающей среды касательно прекращения складирования отходов в Бошкана, но 15 ноября 2021 г. Инспекция по охране окружающей среды отказала в прекращении использования полигона.

Также примария Будешт, примария Вадул-луй-Водэ, примария Крузешт и примария Тогатино 24 декабря 2021 года подали совместную жалобу в Министерство окружающей среды с просьбой о прекращении деятельности полигона в связи с грубым нарушением действующего законодательства и с тем, что окружающей среде наносится огромный урон. Реакции на эту жалобу до сих пор нет.

Между тем, по словам генпримара, примария Кишинёва прилагает огромные усилия для модернизации полигона в Цынцэренах и развития системы управления бытовыми отходами.

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