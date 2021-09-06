Ион Чебан: Столичный автобусный маршрут №23 пополнится 12 единицами

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Примария Кишинёва предпринимает конкретные действия в сфере общественного транспорта, делая всё возможное для улучшения жизни граждан.

Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан, отметив, что за год парк общественного транспорта был обновлён на 83 единицы, а до конца года в столицу будет привезено ещё не менее 240 автобусов и троллейбусов.

Он также заявил, что будут пополнены маршруты №9 и №23, которым остро не хватает транспорта.

Маршрут №23 необходимо вернуть муниципалитету! У нас обязательно будут автобусы, мы собираемся поставить 12 единиц транспорта на маршрут №23, а маршрут №9, который также очень востребован, не позднее Дня города пополним на 6 единиц, – рассказал Чебан.

Напомним, в этом году примарией было закуплено 60 троллейбусов, которые уже выведены на линии. Ещё 2 двухзвенных троллейбуса вскоре будут обслуживать улицу И. Крянгэ.

Также приобретено 58 автобусов с пробегом. 28 из них уже получены, 16 выведены на линии.

Кроме того, из партии в 100 новых автобусов ISUZU, закупленных муниципалитетом в этом году, на маршруты выведены 10 единиц. Ещё 5 пройдут процедуру технической проверки и регистрации и появятся на дорогах столицы в ближайшее время.

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