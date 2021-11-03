Ион Чебан спустя 2 года после избрания на пост генпримара Кишинёва: Для меня важно доверие!

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3 ноября 2019 года состоялся второй тур выборов генерального примара Кишинёва. Ион Чебан, одержавший на них уверенную победу, отметил сегодня на своей странице в соцсети, что эти два года были очень результативными в плане развития и обновления.

– Вместе с молодой и самой профессиональной командой страны мы в течение 2 лет реализовали в Кишинёве множество проектов, которые не осуществлялись на протяжении 30 лет. Сегодня у Кишинёва самая высокая динамика развития. Ровно 2 года назад жители муниципия вышли на выборы и поверили, что можно изменить всё к лучшему. Для меня важно доверие каждого из вас! – написал градоначальник.

Ион Чебан подчеркнул, что продолжит работать на благо Кишинёва, и заявил, что намерен реализовать в городе сотни других проектов в самых разных сферах.

3 ноября 2019 года Ион Чебан одержал победу во втором туре выборов, набрав 52,39% голосов. 11 ноября суд утвердил результаты второго тура выборов и мандат нового генерального примара муниципия Кишинёв.

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