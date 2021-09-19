Ион Чебан – соцработникам: Спасибо вам за самоотверженность, усилия и любовь к людям!

Ион Чебан – соцработникам: Спасибо вам за самоотверженность, усилия и любовь к людям!

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан поздравил сотрудников сферы социальной помощи с их профессиональным праздником.  

– С вашей помощью и вместе с вами примария Кишинёва заботится о 102 995 людях, являющихся получателями предлагаемых нами социальных услуг. Нам нужны специалисты в этой области, чтобы справиться с большим объёмом работы, – отметил Чебан.

Генпримар подчеркнул, что с момента начала пандемии COVID-19 социальные работники вместе с врачами и учителями работали на первой линии, помогая нуждающимся.

Выражаю огромную благодарность и признательность за самоотверженность и усилия, за профессионализм и эффективность в помощи уязвимым людям, за любовь и человечность, которые вы проявляете в своей повседневной деятельности. Это очень важная, но и сложная область. Желаю вам здоровья и прекрасных достижений! – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

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