Ион Чебан – соцработникам: Спасибо вам за самоотверженность, усилия и любовь к людям!

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан поздравил сотрудников сферы социальной помощи с их профессиональным праздником.

– С вашей помощью и вместе с вами примария Кишинёва заботится о 102 995 людях, являющихся получателями предлагаемых нами социальных услуг. Нам нужны специалисты в этой области, чтобы справиться с большим объёмом работы, – отметил Чебан.

Генпримар подчеркнул, что с момента начала пандемии COVID-19 социальные работники вместе с врачами и учителями работали на первой линии, помогая нуждающимся.

Выражаю огромную благодарность и признательность за самоотверженность и усилия, за профессионализм и эффективность в помощи уязвимым людям, за любовь и человечность, которые вы проявляете в своей повседневной деятельности. Это очень важная, но и сложная область. Желаю вам здоровья и прекрасных достижений! – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

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