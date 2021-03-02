Ион Чебан: Сейчас у нас самая сложная эпидемиологическая ситуация со времени начала пандемии

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан принял участие в онлайн-конференции с руководством Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальной компании медицинского страхования.

По словам градоначальника, главной темой обсуждения стало определение дополнительных коек в больницах. Чебан отметил, что в муниципальных медицинских учреждениях больше нет мест для госпитализации больных COVID-19.

Мы должны признать, что сейчас у нас наблюдается самая сложная эпидемиологическая ситуация с начала пандемии. Мы максимально расширили возможности госпитализации во всех муниципальных медучреждениях, а также в три раза увеличили количество мест в отделениях интенсивной терапии. Я попросил министерство активировать дополнительные места в республиканских лечебных учреждениях, в ведомственных больницах и других помещениях, находящихся в ведении центральных органов власти, – рассказал генпримар.

Другой темой обсуждения стало обеспечение финансирования муниципальных больниц, в которых лечат пациентов с COVID-19. Стоимость терапии для одного пациента варьируется от 24 тысяч леев для больных со средней степенью тяжести до более чем 74 тысяч леев для пациентов в тяжёлом и критическом состоянии.

Также в ходе беседы был затронут вопрос вакцинации от COVID-19. Ион Чебан заверил, что муниципалитет подготовил всю необходимую инфраструктуру для вакцинации на I и II этапах: учреждения готовы, кабинеты активированы, персонал обучен.

Первоначально будут вакцинированы врачи из отделений интенсивной терапии и отделений COVID-19, позднее мы постепенно распространим вакцинацию на весь медицинский персонал, – отметил он.

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