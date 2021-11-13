Ион Чебан: Сегодня в Кишинёве сажают 11 тысяч деревьев и кустов

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Сотрудники муниципалитета, жители столицы, члены неправительственных организаций, врачи, школьники и преподаватели вышли сегодня на посадку деревьев и кустов в различных секторах.

Присоединился к этой акции и генеральный примар муниципия Ион Чебан. Так, вместе с коллегами из претуры сектора Буюкан он посадил деревья в зоне, где обустраивается парковка с улицы Гидигич.

По периметру парковки заменены подземные сети и будут установлены бордюры, после чего участок можно будет ввести в эксплуатацию. Парковка будет рассчитана на 320 мест.

Мы выбрали это место для посадки деревьев не случайно. Деревья уменьшат загрязнение углекислым газом, выбрасываемым автомобилями, особенно на парковке, где ежедневно будут находиться сотни машин. На территории парковки высажено 110 лип и акаций, – уточнил градоначальник.

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