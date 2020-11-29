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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан сделал прививку от гриппа. Об этом он написал на своей странице в соцсети, отметив, что вакцина – самый безопасный и эффективный способ защиты от вируса.

– Я послушал совет специалистов и сделал прививку. Врачи говорят, что таким образом мы сможем избежать перегрузки медицинской системы из-за сезонного гриппа в дополнение к случаям нового коронавируса, – отметил Чебан.

Градоначальник сообщил, что 100 тысяч доз вакцины против гриппа, прибывшие в Республику Молдова, доступны во всех муниципальных учреждениях первичной медико-санитарной помощи.

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