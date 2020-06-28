Ион Чебан с инспекцией на улице Тигина: Под киосками, подлежащими демонтажу, находились подземные коммуникации

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан проинспектировал накануне Центральный рынок, где в течение текущей недели продолжался вывоз киосков с тротуаров по улице Тигина.

По словам градоначальника, этот процесс был сложным, поскольку экономические агенты отказывались освобождать тротуар.

– Более того, киоски имели кадастровые номера, зарегистрированные на территории мунпредприятия «Центральный рынок», а по факту 30 киосков располагались вдоль улицы Тигина. Под ними находились колодцы с сетями и кабелями. Как ремонтировали эти подземные сети в случае необходимости? – задается вопросом Ион Чебан.

Напомним, в настоящее время проводятся работы по замене сетей водоснабжения и канализации в рамках подготовки улицы Тигина к ремонту по II пакету ЕБРР/ЕИБ «Городские дороги».

Генпримар сообщает также, что в скором времени и на улице Армянской будут эвакуированы киоски с тротуара, половина которого приватизирована. Более того, разделение территории здесь производилось при помощи гвоздей, вбитых в асфальт по периметру тротуара.

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