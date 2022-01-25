Ион Чебан: С днём рождения, маэстро Николае Ботгрос! Вы – исключительный человек!

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан поздравил Николае Ботгроса с днём рождения, пожелав ему здоровья и успехов во всём.

– Вы – исключительный человек, которым мы гордимся! Вместе с оркестром “Lăutarii” вы прославляете наш народ. Я горжусь тем, что в последние годы нам удалось совместными усилиями организовать ряд великолепных мероприятий как в Кишинёве, так и за рубежом, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

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