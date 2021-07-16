Ион Чебан: Ремонт улицы Белинского будет завершён к концу июля

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На ремонтируемой в настоящее время столичной улице В. Белинского уже установлено более 2 000 блоков бордюра, а на одном из участков обустроен тротуар из камня.

По словам Иона Чебана, далее будут обустроены тротуары, снят старый асфальтобетон, нанесены выравнивающий слой и слой износа.

После ремонта дороги планируется выровнять её до того же уровня, что и на улице Ион Крянгэ. Работы ведутся интенсивно и будут завершены к концу июля.

Я знаю, что пробки из-за ремонта улиц создают дискомфорт для многих жителей Кишинёва. В то же время мы знаем, что состояние столичных дорог катастрофическое и необходим их срочный ремонт, – подчеркнул градоначальник.

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