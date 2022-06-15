Чебан рассказал о покрываемых из бюджета примарии услугах в столичных медучреждениях

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Некоторые муниципальные программы и услуги, предлагаемые в столичных медицинских учреждениях в профилактических и лечебных целях, полностью покрываются из бюджета примарии Кишинёва.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, речь идёт о следующих услугах: скрининг на рак шейки матки; вспомогательная репродукция для малообеспеченных семей; профилактика ВИЧ/СПИДа, ИППП, туберкулёза и вирусных гепатитов; протезирование зубов для социально незащищённых слоёв населения; бесплатные молочные продукты для новорождённых и детей в возрасте до года, в том числе для детей беженцев из Украины; кампании по сдаче крови; маммографический скрининг для раннего выявления рака молочной железы.

Кроме того, будет закуплено 4 ультрасовременных маммографа. Такое устройство уже установлено в территориальном медицинском объединении сектора Рышкановка и скоро будет введено в эксплуатацию.

– Также впервые для Республики Молдова мы закупим 2 ортопедических томографа, которые будут установлены в территориальном медицинском объединении сектора Чеканы и в Муниципальной детской клинической больнице «Валентин Игнатенко». На эти цели из муниципального бюджета было выделено более 15 млн леев, – рассказал Чебан.

В этом году, по словам градоначальника, примария при поддержке Детского муниципального стоматологического центра намерена доработать программу здоровья полости рта и гигиены зубов для детей. Также, в контексте объявления 2022 года Годом медицинского работника в Кишинёве, местная публичная администрация утвердила План действий по продвижению тематических мероприятий.

– Мы прилагаем усилия, чтобы у нас была сильная муниципальная система здравоохранения и доступные медицинские услуги. Делаем акцент на профилактику заболеваний и продвижение здорового образа жизни среди населения, – подчеркнул генпримар.

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