Ион Чебан рассказал о проектах, реализованных примарией Кишинёва в коммуне Цынцэрены в 2021 году

0

Большинство проектов, инициированных примарией Кишинёва в коммуне Цынцэрены в текущем году согласно принятым обязательствам, завершено, другие близятся к завершению. Как отметил генеральный примар Ион Чебан, до 2020 года никто никогда не выполнял эти обязательства.

– Последние два года примария Кишинёва полноценно участвовала в развитии инфраструктуры коммуны, а также в обустройстве полигона для отходов. На территории полигона была построена современная станция по очистке сточных вод, приобретен уплотнитель, позволяющий проводить техническое обслуживание полигона, осуществлены строительство дороги и защитной дамбы, посадка деревьев, а также многое другое, – рассказал градоначальник.

Так, примария Кишинёва в 2021 году осуществила следующее:

перечисление на юридический счет примарии коммуны Цынцэрены 10 млн леев;

продолжение ремонта улиц в населенном пункте: ул. Моара Пеко, улица Ион Крянгэ полностью, а также главная улица села Крецоая и укладка плитки на улице В. Александри, от №2 до №14;

монтаж оросительной системы и забора на сельском стадионе;

вывоз мусора из села Цынцэрены на каждом участке два раза в месяц;

перенос газопровода высокого давления (село Ноу);

завершение строительства насосно-очистной станции в селе Цынцэрены;

техническое обслуживание водоочистных сооружений, оплата стоимости одного кубометра питьевой воды и анализ воды артезианских скважин по согласованию с компетентными органами;

обустройство фитнес-площадки с элементами уличного спорта и комплекса workout;

обустройство фитнес-площадки и workout площадки в школе;

укрепление плотины (дамбы): ведутся обширные работы;

представлены документы о финансировании работ по укреплению плотины на 2021-2022 годы;

продолжение технического обслуживания станции по очистке сточных вод;

укрепление плотины и периметра полигона путем высадки деревьев;

осуществление и демонстрация проб (периодически) технической воды из очистных сооружений;

проектирование технической канализации и реабилитация водохранилища на станции по очистке сточных вод с началом работ по перенаправлению воды.

В 2020 году также примарией Кишинёва были реализованы практически все обязательства и проекты.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.