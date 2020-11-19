Ион Чебан рассказал о приоритетах работы примарии в сфере инфраструктуры на Moldova Business Week-2020

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан принял участие в дискуссии, посвященной инфраструктуре и государственной собственности Кишинева, на проходящем в столице в эти дни Moldova Business Week-2020.

Он отметил, что у примарии есть три приоритета для работы в данном направлении: это система электронной оплаты проезда в общественном транспорте, обустройство платных автомобильных парковок и строительство энергоэффективной системы освещения.

– Что касается общественного транспорта, на данный момент мы работаем над обновлением парка транспортных средств, курсирующих по улицам столицы, а с 1 января запускаем пилотный проект по внедрению системы электронной оплаты проезда в общественном транспорте. При этом, как уже упоминалось ранее, действующие тарифы на проезд в общественном транспорте были утверждены мунсоветом в 2009 году и с тех пор не корректировались, что негативно сказывается на финансовом положении транспортных компаний, на обновлении, качестве и развитии пассажирского транспорта, – отметил градоначальник.

Для решения проблемы парковок примария Кишинева разрабатывает регламент работы платных автомобильных парковок и паркингов в городе.

– Мы намерены увеличить количество парковочных мест за счет строительства парковок типа parklift и multiparker. В Кишиневе такие парковки могут быть обустроены в местах с ограниченным пространством, таких как дворы многоэтажных жилых домов, площадки возле офисов, общественных парков, торговых центров, центральных площадей и вокзалов, – рассказал Ион Чебан.

Третьей проблемой, решением которой озабочен муниципалитет, является чрезмерное потребление электроэнергии из-за технически устаревших энергозатратных ламп в системе уличного освещения и устаревшей системы управления им.

– Наша цель – снизить затраты на электроэнергию, полностью автоматизировать все основные распределительные пункты и заменить старые уличные лампы на светодиодные, а также создать цифровую инфраструктуру для Smart&Green City. Сейчас мы работаем по всем трем приоритетам, и я хочу как можно скорее улучшить ситуацию в столице, – подчеркнул генеральный примар муниципия.

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