Ион Чебан рассказал о помощи, оказываемой примарией Кишинёва людям с ограниченными возможностями

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В Кишинёве проживают 69 тысяч людей с ограниченными возможностями, и муниципалитет предоставляет им различные виды поддержки. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан в контексте отмечаемого сегодня Международного дня людей с ограниченными возможностями.

По словам градоначальника, примария Кишинёва оказывает таким гражданам различную медицинскую помощь, включая зубное и глазное протезирование, предоставляет различные медицинские приборы, разные виды компенсаций затрат на коммунальные услуги, компенсацию в размере 70 леев на поездки в общественном транспорте, бесплатный обед в общественных столовых и многое другое.

Кроме того, впервые в Кишинёве на ряде перекрёстков установлено 28 звуковых светофоров, а вокруг них обустроено тактильное покрытие. В некоторых государственных учреждениях лифты были адаптированы к потребностям людей с ограниченными возможностями, которые передвигаются в колясках. Для 600 квартир приобретены и установлены специальные звонки для слабослышащих. Людям с диабетом предоставлены наборы для определения уровня сахара в крови.

В столице отремонтированы пешеходные переходы и подъездная дорога по периметру улиц Пьетрарилор, 2, 2А, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, Хынчештское шоссе, 70/4, Друмул Виилор, 36/2, 40, 42, где проживают люди с нарушениями зрения. В ряде учебных заведений столицы построены пандусы для людей с ограниченными физическими возможностями. Для вспомогательной школы №6 приобретена мебель, обустроена территория вокруг здания, восстановлено освещение, установлена игровая площадка для детей с ограниченными возможностями.

– Что касается инфраструктуры города, мы делаем всё, чтобы все новые проекты соответствовали потребностям людей с ограниченными возможностями. Мы создаём новые специально обустроенные зоны для отдыха и игр, которых раньше в городе не было. В этом году мы построили новые детские и спортивные площадки для людей с ограниченными возможностями. Также корректируются старые проекты и создаются условия. Нам предстоит ещё много работы в этом направлении, – отметил генпримар.

Ион Чебан также добавил, что в настоящее время в муниципалитете ведется работа над регламентом об организации и функционировании Координационного совета по положению людей с ограниченными возможностями при генеральном примаре муниципия Кишинёв.

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