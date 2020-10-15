Ион Чебан рассказал о крупных инфраструктурных проектах, работа над которыми запланирована на 2021 год

Ион Чебан рассказал о крупных инфраструктурных проектах, работа над которыми запланирована на 2021 год

Восстановление улиц, тротуаров, озер, мостов и других объектов ожидает Кишинёв в следующем году. Об этом заявил Ион Чебан, рассказавший о составленном примарией списке.  

Так, помимо прочего, изменения ждут улицу Индустриальную – она будет служить объездной дорогой для сообщения между аэропортом и севером муниципия Кишинев. Бульвар Мирча чел Бэтрын будет продлён до улицы Буковиней, улица Месаджер соединит улицы Албишоара, Михай Витязул с Каля Ешилор.

Также планируется восстановление мостов на улицах Измаил, Григоре Виеру и Михай Витязул, комплексное восстановление тротуаров на центральных артериях пяти секторов города, очистка озер и реки Бык.

Все проекты будут проанализированы и включены в зональные градостроительные планы с полным освоением территории. Сейчас примария находится на стадии определения источников финансирования крупных инфраструктурных проектов.

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