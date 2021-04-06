Ион Чебан рассказал, будет ли он вакцинироваться от COVID-19

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан в беседе с журналистами ответил на вопрос, намерен ли он вакцинироваться от коронавируса и какому препарату доверяет.

Так, градоначальник заявил, что обязательно вакцинируется, но не сейчас.

Безусловно, я вакцинируюсь. Но тут должны высказаться врачи – когда мне можно будет это сделать, ведь я только на прошлой неделе вылечился от коронавируса. Когда они скажут, что можно, тогда я и сделаю прививку, – заявил Чебан.

Что касается выбора вакцины, примар не принципиален: он намерен привиться тем препаратом, который будет доступен на тот момент.

Напомним, коронавирус у генпримара Кишинёва выявили 17 марта. У градоначальника была двусторонняя пневмония с поражением левого легкого на 20%. Ион Чебан лечился дома под наблюдением врачей и ежедневно описывал своё состояние здоровья на платформе JIRA.

Об излечении от COVID-19 генпримар Кишинёва сообщил 1 апреля на открытии первого муниципального Центра вакцинации в столице: последний тест на коронавирус показал отрицательный результат.

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