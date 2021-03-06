Ион Чебан провёл встречу с примаром пятого сектора Бухареста

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан, находящийся с рабочим визитом в Бухаресте, встретился с примаром пятого сектора румынской столицы Кристианом Попеску Пьедоне.

Стороны обсудили возможность сотрудничества по ряду направлений и проектов. Как отметил градоначальник, опыт примарий Бухареста очень пригодится Кишинёву, особенно в связи с тем, что муниципалитет находится в начале пути с точки зрения обеспечения прозрачности всех административных процессов.

Меня впечатлил Единый командный центр, где в режиме онлайн ведут наблюдение за дорогами, парками, учебными заведениями, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

Генпримар пригласил примара пятого сектора Бухареста посетить Кишинёв в ближайшее время.

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