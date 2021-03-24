Ион Чебан просит поддержки у депутатов по ряду вопросов, среди которых – вакцинация педагогов Кишинёва

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан обратился за поддержкой к депутатам по ряду вопросов, которые будут рассмотрены сегодня на заседании парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье.

Первая тема касается платформы JIRA и её срочной регистрации в Национальном центре защиты персональных данных, так как эта система оперирует личными сведениями инфицированных COVID-19. По словам примара, реестр COVID-19 Кишинёв – это продукт, предназначенный для эффективного и упрощённого управления данными через систему быстрого доступа и отслеживания задач в режиме реального времени через персонализированные потоки с использованием мобильных телефонов (смартфонов) пациентов.

Вторая тема – вакцинация учителей, подвергающихся большому риску инфицирования COVID-19. По словам примара, иммунизация может быть проведена на втором этапе.

Очень просим парламентскую комиссию по социальной защите, здравоохранению и семье поддержать эту инициативу и сделать приоритетной иммунизацию учителей в Кишинёве, где у нас наихудшая ситуация. Призываем выделить на эти цели 28 000 доз. Фактически это стандартное эпидемиологическое вмешательство. Мы считаем этот принцип оправданным для применения в Кишинёве, – отметил Чебан.

Третий запрос связан с финансированием CNAM затрат вне системы DRG для случаев COVID-19, включая все расходы на госпитализацию и лечение. Ион Чебан попросил поддержки комиссии для внесения соответствующих законодательных изменений.

Также Чебан попросил предоставить населению пульсоксиметры.

Если есть возможность, можно сделать это непосредственно в рамках страхового полиса или ориентироваться на муниципальную программу. Необходимо обучать пациентов постоянному мониторингу насыщения крови кислородом – проведению пульсоксиметрии. Эти медицинские устройства доступны и могут быть приобретены по одному для каждой семьи, – заключил он.

Все поданные запросы будут проанализированы профильной комиссией.

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