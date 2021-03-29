Ион Чебан: Прошу компетентные органы выяснить, кому мунсоветники ПДС хотят отдать муниципальные 50 млн леев

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Генпримар потребовал от муниципальных советников фракции партии “Действие и солидарность” не вводить в заблуждение жителей столицы, предлагая выделить 50 миллионов леев частным перевозчикам.

По мнению градоначальника, такое “рвение” со стороны мунсоветников может свидетельствовать об их личной заинтересованности. Он попросил компетентные органы провести проверку.

Ещё раз говорю: то, что предлагает фракция ПДС, абсолютно недопустимо. Они хотят, чтобы 50 миллионов леев, наши с вами деньги, были отданы кому-то на содержание маршрутных микроавтобусов. Я прошу компетентные органы выяснить, кому Алекс Трубка, Василе Грэдинару, Роман Кожухарь хотят отдать 50 миллионов муниципальных леев? Прошу составить соответствующие письменные обращения в прокуратуру, антимонопольные и антикоррупционные ведомства. И напишите в президентуру – интересно, знает ли госпожа Санду или её коллеги в парламенте про изобретательность местных избранников в мунсовете? – задался вопросом Ион Чебан.

Примар отметил также, что это не единственный случай лоббирования частных интересов со стороны народных избранников от данной фракции.

Я говорю о лоббировании интересов некоторых компаний, занимающихся уличной рекламой, о скандале вокруг якобы закрываемой примаром компании по переработке мусора, и других темах. Они лоббируют интересы тех, кто хочет зарабатывать за наш счёт. И это далеко не первый подобный случай. Вы хотите такое руководство? Я – нет, – подчеркнул генпримар.

Напомним, ранее Ион Чебан заявил, что некоторые муниципальные советники продвигают интересы частных транспортных компаний и стараются заработать политические дивиденды, не задумываясь об интересах и нуждах жителей Кишинёва.

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