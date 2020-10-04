Ион Чебан проинспектировал внедряемые в Ставченах проекты и наметил новые

Ион Чебан проинспектировал внедряемые в Ставченах проекты и наметил новые

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан побывал накануне в коммуне Ставчены, где вместе с примаром этого населенного пункта проинспектировал выполняемые здесь работы.

Один из объектов – строительство трех улиц: Ботошань-Салкымилор-Константин Стамати, финансируемое примарией Кишинева. Градоначальник отметил, что муниципалитет выделил на это 5 миллионов леев. После завершения данного проекта муниципальные автобусы будут ездить по всей территории населенного пункта, а дорожное движение облегчится.

На следующей неделе на одной из трех улиц начнутся нанесение первого слоя асфальта и работы по монтажу уличного освещения с использованием LED-ламп в старой части населенного пункта. Для проведения монтажных работ муниципалитет направит сотрудников МП «Lumteh», – рассказал Чебан.

Также примары обсудили модернизацию спортивной инфраструктуры. Так, вместе с Федерацией футбола Молдовы и футбольной командой «Дачия» они посетили стадион в Ставченах.

– Мы намерены отремонтировать футбольное поле в коммуне, сделав его соответствующим международным стандартам. Также при сотрудничестве с ФФМ на стадионе местной средней школы будет постелено новое ковровое покрытие, – заявил генпримар.

Примария Кишинева выделила из муниципального бюджета на проекты для пригородов на нынешний год около 100 миллионов леев. Это самая большая сумма, выделявшаяся до сих пор.

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