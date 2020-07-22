Ион Чебан проинспектировал ремонт двух лицеев на Ботанике (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан посетил сегодня два столичных лицея, в которых на данный момент проводится ремонт в рамках подготовки к новому учебному году.

Речь идёт о Теоретическом лицее «Мирча чел Бэтрын», где проводится капитальный ремонт спортзала – на это выделено 600 тысяч леев, и о Теоретическом лицее «Николай Йорга», где обустраивается территория и ремонтируется столовая – на эти работы выделено 1,26 млн леев. Градоначальник отметил, что 1 сентября дети должны вернуться к учёбе, и примария Кишинева обеспечит это. Он также попросил родителей проявлять максимальную осторожность и внимание, а учителей – оказывать муниципалитету помощь.

– В настоящее время работы ведутся во всех учебных заведениях столицы, поэтому с 1 сентября мы будем готовы принять школьников с учетом текущих условий. Как и в случае с детскими садами, школы будут оснащены защитным оборудованием и дезинфицирующими средствами для безопасного проведения учебного процесса. Деньги на это мы изыщем за счет средств, сэкономленных образовательными учреждениями в период пандемии, – рассказал Ион Чебан.

Ремонт в этом году проводится в 142 учебных корпусах, из которых 48 – это школы, гимназии и лицеи, 94 – детские сады. Общая сумма средств, выделенных на эти цели в текущем году, составляет более 109 млн леев. Также в июне муниципалитет выделил дополнительно более 8 млн леев на устранение последствий июньских ливней.

Все ремонтные работы, проводимые в школах и детских садах, будут проверяться специально созданной для этого комиссией.

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