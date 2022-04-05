Ион Чебан проинспектировал реализацию инфраструктурных проектов в секторе Центр

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан посетил с инспекцией сектор Центр, завершив тем самым процесс выездных проверок проектов, реализуемых в столице.

Так, в настоящее время в секторе Центр осуществляются ремонт дорожной и пешеходной инфраструктур на улице А. Бернардацци, реабилитация тротуаров на ул. А. Щусева, обустройство зелёной зоны и площадки для мини-футбола по адресу Яловенская, 98/2, ремонт двора дома по бул. Штефана чел Маре, 64, ремонт подъездов и тротуаров во дворах по адресам Г. Кашу, 20/2, 20/3, 20/4, а в парке “Валя Морилор” ведётся ремонт некоторых тротуаров и старой лестницы возле гранитной лестницы.

Кроме того, в настоящее время в центре начаты работы по ремонту улиц Александру чел Бун и Тигина. На улице 31 августа 1989 г. работы начинаются на этой неделе.

– В этом году будет отремонтирован подземный переход на пересечении бул. Штефана чел Маре и ул. Чуфля, возле сквера Брынкуш. Детские и спортивные площадки в секторе будут дополнены новыми элементами. Есть и другие задачи, которые сейчас прорабатываются. Речь идёт о ремонте тротуаров, дорог и систем освещения, – уточнил градоначальник.

По окончании проверок в секторах Ион Чебан вызвал всех ответственных лиц из претур и муниципальных управлений, чтобы подвести итоги. Он заявил о необходимости выполнять работы по всем проектам качественно и в срок, а несоответствия немедленно устранять.

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