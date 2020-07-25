Ион Чебан проинспектировал работы по благоустройству входов в парк “Валя Морилор” (ФОТО)

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Генпримар Кишинева Ион Чебан вместе с претором сектора Буюканы проинспектировал парк “Валя Морилор”, где в настоящее время проводится ремонт. В частности, он проверил, как ведутся работы у входов в парк с улицы А. Матеевич и улицы Гр. Александреску.

Так, у входа в парк с улицы А. Матеевич обустроен сквер, отремонтированы тротуары и соседние аллеи, а также приведены в порядок зеленые насаждения. Также ремонтируется сквер на улице Гр. Александреску, рядом с МВЦ Moldexpo. Зеленая зона будет благоустроена: будут высажены кусты, установлена уличная мебель и появится ночное освещение. Эта зона станет пешеходной, поэтому подъезд к парку на автомобилях будет запрещен. Для автомобилей же будет оборудована парковка на 70 мест.

– Я распорядился убрать незаконные киоски, расположенные вокруг парка, и запретить въезд в парк днем машинам, снабжающим установленные там на теплое время года киоски. Зеленые зоны города предназначены для людей, – подчеркнул градоначальник.

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