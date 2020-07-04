Чебан: Торговцы из сквера “Михай Эминеску” довольны новым местом, предоставленным им примарией (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан проинспектировал сегодня парк у Кафедрального собора, а также аллею, на которой художники и другие творческие люди продают свои работы.

Градоначальник поговорил с ними. В беседе с генпримаром продавцы признались, что это место лучше, чем сквер “Михай Эминеску” – больше и территория, и количество заинтересованных покупателей.

– Мы пообещали торговцам, что рассмотрим возможность хранения их работ неподалёку в ночное время суток, – написал Чебан в своем телеграм-канале.

Напомним, что вскоре начнутся работы по реконструкции сквера “Михай Эминеску”.

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