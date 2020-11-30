Ион Чебан призвал граждан соблюдать меры защиты от COVID-19: Врачи работают на пределе возможностей!

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Ситуация с COVID-19 в Кишиневе остается неблагоприятной, в связи с этим генпримар Ион Чебан в очередной раз призвал граждан быть ответственными, не посещать многолюдные места и соблюдать меры защиты от коронавируса.

Он также отметил, что в связи с введением режима чрезвычайного положения на всей территории республики с 30 ноября текущего года по 15 января 2021 года в столице будут проводиться внеплановые проверки торговых объектов, ночных клубов, ресторанов, баров. Те, кто не соблюдает меры, введенные муниципальной комиссией по общественному здоровью, понесут наказание.

– Продолжаю призывать всех быть ответственными, в том числе молодых людей, которые часто ходят в ночные клубы. Недопустимо устраивать вечеринки, ходить в ночные клубы, а потом искать врачей, которые и без того работают на пределе своих возможностей уже почти десять месяцев. Хочу поблагодарить медперсонал, работающий с пациентами, инфицированными коронавирусом. Я знаю, что это непросто, но прошу вас – держитесь, не сдавайтесь. Мы продолжим помогать вам всем, чем можем, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

На данный момент ведется подготовка нового отделения на 130 мест для больных коронавирусом в Муниципальной клинической фтизиопневмологической больнице. Они будут готовы на текущей неделе. Также в кишиневском Центре COVID-19 на MoldExpo уже используются 65 мест для пациентов с подтвержденным COVID-19.

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