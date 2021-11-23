Ион Чебан приветствует намерение Министерства инфраструктуры снести незаконные постройки в Кишинёве

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Генпримар будет сотрудничать с Министерством инфраструктуры и регионального развития, намеревающимся начать снос незаконных построек в столице.

Тем самым градоначальник, часто критикующий действия и бездействие правительства, показал, что поддерживает по-настоящему хорошие намерения исполнительной власти страны. Ион Чебан рассказал, что примария Кишинёва уже осмотрела 20 строек с выявленными нарушениями, и по 5 из них документы были отправлены для изучения в компетентные органы, правительство, Генеральную прокуратуру, президентуру, парламент и Агентство по техническому надзору.

– Мы критикуем, когда это необходимо, но мы также поддерживаем хорошие намерения. У примарии нет юридических рычагов воздействия, а также нет средств для сноса зданий, потому что на это необходимы миллионы леев. Теперь, вместе с правительством, мы сможем добиться успеха в этом начинании. У исполнительной власти есть рычаги и она может выделять средства на снос незаконных построек, – заявил генпримар.

Ион Чебан напомнил о том, что примария два года назад прекратила выдачу разрешительных документов в области строительства, а также установила мораторий на строительство в историческом центре столицы.

– Уже два года мы не допускаем строительства чудовищных и незаконных зданий. Но вот, например, в самом центре Кишинёва, за лицеем «Георге Асаки», строят 20-этажный дом, разрешительные документы на который были выданы до моего вступления в должность генпримара. Мы готовы принять участие в эвакуации и обустроить в этих местах зелёные зоны, зоны отдыха, футбольные площадки и другие полезные территории для горожан, – сказал Чебан.

Градоначальник выразил готовность предоставить всю информацию обо всех проблемных или незаконных постройках.

– Закон один для всех и должен применяться одинаково. Я недавно говорил о правилах и со строителями. Надеюсь, что Агентство по техническому надзору будет следить за работами на местах и оперативно принимать меры в случае констатации нарушения, – заключил Чебан.

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