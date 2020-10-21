Ион Чебан присоединяется к избирательной кампании Игоря Додона: Для развития Кишинева необходимо сотрудничество с центральными властями (ВИДЕО)

0

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан принял решение взять недельный отпуск за свой счет и присоединиться к избирательной кампании кандидата в президенты, действующего главы государства Игоря Додона. Поясняя свое решение, градоначальник заявил, что за то время, которое прошло с момента его вступления в данную должность, он понял, что крупные проекты по развитию Кишинева невозможно осуществлять в одиночку: необходимы профессиональная команда и тесное сотрудничество со всеми ветвями власти – муниципальным советом, правительством, парламентом, президентурой.

– В последнее время меня часто спрашивали, как я поступлю в предвыборный период. Хочу подчеркнуть, что со времени вступления на пост генпримара я ни минуты не занимался политикой, не преследовал и не увольнял никого по политическим критериям, не вовлекаю сотрудников муниципальных подразделений в избирательную кампанию и не навязываю какой-либо выбор. Я принял решение взять отпуск за свой счет и поддержать Игоря Додона как кандидата в президенты на второй срок. Речь идет не об исполнении долга – такое решение я принял осознанно, и моя команда меня поддерживает. Я знаю Игоря Додона более 20 лет, это очень ответственный человек, с нуля создавший великолепную команду. Это профессионал, который – и это важнее всего – думает прежде всего о Республике Молдова и ее гражданах, – отметил Ион Чебан.

Генеральный примар столицы подчеркнул, что за последний год в Кишиневе было запущено множество долгожданных инфраструктурных проектов, результаты внедрения которых заметны невооруженным глазом каждому горожанину, и для продолжения работы над ними, а также для запуска новых необходимо работать слаженно.

– Я доверяю Игорю Додону и призываю жителей Кишинева поддержать его на выборах президента Республики Молдова. Сегодня это единственный кандидат, имеющий реалистичную программу модернизации страны. Вместе мы сможем осуществить множество отличных проектов, – заявил Чебан.

В свою очередь, Игорь Додон подчеркнул, что за минувший год в Кишиневе при финансовой поддержке центральных властей начались ремонт улицы Албишоара и многих парков, а также инициированы другие проекты.

– Осуществление некоторых проектов затянулось бы надолго без поддержки центральных властей. В качестве действующего президента и как кандидат на нынешних выборах главы государства обещаю помощь и поддержку в следующих проектах: завершение строительства объездной дороги Кишинева, полная очистка русла реки Бык и благоустройство зоны вокруг нее, решение проблемы неприятного запаха и переработки ила на очистных сооружениях, капитальный ремонт моста на улице Измаил и организация многоуровневой развязки в зоне Табачного комбината. Также мы будем ежегодно выделять минимум 100 млн леев на капитальный ремонт дорог, тротуаров и дворов домов, – заявил президент страны.

На время отпуска генерального примара Кишинева его обязанности будет исполнять вице-примар Илие Чебан. Президентские выборы в Республике Молдова состоятся 1 ноября.