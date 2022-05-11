Ион Чебан принял участие в юбилейном концерте ансамбля «Мэрцишор» (ФОТО)

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Ансамбль народной музыки и танца «Мэрцишор», самый долгоживущий профильный коллектив в подчинении муниципалитета, в этом году отмечает 65 лет со дня основания.

Генеральный примар муниципия Ион Чебан принял участие в юбилейном концерте, на котором поздравил участников и художественного руководителя ансамбля, мастера искусств Анатола Магдыл, который в начале марта отметил своё 65-летие, а также 45 лет деятельности в качестве хореографа.

Мероприятие было организовано при поддержке примарии Кишинёва. Ион Чебан вручил участникам ансамбля грамоты за труд и продвижение культуры.

У нас в столице много талантливых людей, и это делает нас особенными. Ключевая роль в этом процессе принадлежит художникам, танцорам, преданным культуре, тем, кто всю свою жизнь посвящает продвижению национального культурного наследия, – отметил Чебан.

Ансамбль «Мэрцишор» осуществляет свою деятельность в рамках Управления культуры примарии Кишинёва и активно способствует продвижению и укреплению имиджа Республики Молдова за пределами страны. Репертуар художественного коллектива неоднократно высоко оценивали, в том числе на сценах Румынии, Украины, Италии, Польши, Болгарии, России, Германии, Нидерландов, Бельгии, Австрии, Дании, Великобритании, Франции, Швейцарии, Турции, Японии, Никарагуа, ЮАР.

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