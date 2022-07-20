Примария приобретёт услуги по сортировке мусора

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Муниципальное предприятие “Autosalubritate” работает в штатном режиме, обеспечивая своевременный вывоз бытовых отходов. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, отметив, что ежедневно с площадок для сбора отходов вывозится около 600 тонн мусора. Он предварительно сортируется на перегрузочной станции и вывозится на полигон для бытовых отходов в Цынцэренах.

Предприятие “Autosalubritate” обслуживает около 10 800 контейнеров, расположенных на площадках для сбора отходов.

– Муниципальный оператор продолжает уделять особое внимание раздельной сортировке/сбору вторсырья. Подготовлена документация по закупке услуг по сортировке всего мусора в городе. Тендер должен быть опубликован до конца месяца, – сказал Чебан.

Глава муниципия добавил, что деятельность на полигоне бытовых отходов в Цынцэренах осуществляется с максимальным вниманием к охране окружающей среды. Кроме того, станция по очистке фильтрата работает в штатном режиме, каждый час перерабатывается около 7 м³ фильтрата.

В настоящее время в Цынцэренах ведутся работы по укреплению защитной дамбы.

Также для предотвращения накопления избыточных объёмов мусора и возникновения антисанитарных условий на площадках для сбора отходов “Autosalubritate” начало во всех секторах столицы проверку наличия у экономических агентов заключённых договоров на вывоз отходов.

– В результате выявлено около 950 юридических лиц, размещающих отходы на площадках без договоров. Благодаря проверке количество новых договоров, заключённых с юридическими лицами, увеличилось более чем на 300% по сравнению с предыдущими годами, – отметил генпримар.

Следует отметить, что мунпредприятие “Autosalubritate” продолжает усиленно работать над улучшением предоставляемых услуг. Так, был нанят консультант по корпоративному развитию. Акцент делается на разработку программы финансового и операционного оздоровления предприятия, проработку плана коммуникаций, создание консультативного совета, повышение эффективности расходов за счёт автоматизации процессов и т. д.

Ещё одним важным приоритетом является реализация проекта “Твёрдые бытовые отходы Кишинёва”. В рамках проекта завершена закупка 3000 контейнеров европейского типа (контракт будет подписан в августе, а первая партия будет доставлена в октябре-ноябре – 500 контейнеров), а также закупка 44 грузовиков.

В августе будет подписан контракт на первые 6 грузовиков с боковой загрузкой.

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