Ион Чебан: Примария Кишинева продолжает ремонт и модернизацию парка “Дендрарий”

0

В парке “Дендрарий” в секторе Буюканы, который находится в ведении примарии Кишинева, за последние два года был проведен целый комплекс работ по модернизации. Об этом заявил генеральный примар столицы Ион Чебан, уточнив, что работы в парке проходят и сейчас.

Так, на данный момент в парке осуществляется ремонт аллей и создание новых зон отдыха. На многих аллеях сменена плитка, установлены два модульных санитарных блока, которые доступны также для людей с особыми потребностями. Аллеи в парке заасфальтированы, установлена автономная система полива, расширены цветочные композиции и модернизировано освещение, установлена современная детская площадка. Также было сменено покрытие на аллее в зоне розария.

– Кроме того, продолжаются работы по обустройству общественной парковки у “Дендрария” вместимостью около 120 мест. Проектом предусмотрено обустройство трех въездов на парковку и пешеходных зон, прокладка системы освещения и оборудования для контроля доступа, – добавил градоначальник.

Во избежание заторов и большого потока людей у главного входа в парк, были открыты еще три входа – на улице Е. Кока, на пересечении улиц В. Лупу и А. Матеевича и рядом с университетом “Ион Крянгэ”.

В 2020-2022 годах примарией Кишинева было выделено около 10 млн. леев на выполнение капитальных работ по содержанию и обустройству территории “Дендрария”.

Работы по обустройству парковки начались в 2021 году, после строительства водопровода и канализации в рамках проекта по капитальному ремонту улицы Иона Крянгэ, и ведутся на общей площади 4 тыс. м².

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.