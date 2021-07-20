Ион Чебан пригласил главу уезда Сучава на инвестиционный форум в Кишинёве

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан и глава уезда Сучава Георге Флутур провели сегодня встречу.

В ходе беседы стороны затронули различные темы, связанные с реализацией ряда проектов после подписания соглашения о развитии сотрудничества между примарией муниципия Кишинёв и советом уезда Сучава.

Пригласил руководство уезда на первый в своём роде Муниципальный инвестиционный форум, который состоится в октябре в Кишинёве, прямо в день города, – отметил градоначальник на своей странице в соцсети.

Также в Румынии с трёхдневным визитом находится делегация примарии Кишинёва. Запланирован ряд встреч и рабочих заседаний с коллегами из Сучавы по различным темам и направлениям – образованию, культуре, социальной защите, экономике и туризму.

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