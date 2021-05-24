Ион Чебан – преторам: Сайт eu.chisinau.md создан для решения проблем, а не для отписок

0

Все сообщения о проблемах в Кишинёве, поступающие от жителей и публикуемые в социальных сетях, должны отображаться на сайте eu.chisinau.md и решаться. Об этом генеральный примар Ион Чебан заявил в ходе оперативного заседания глав муниципальных служб в понедельник, 24 мая.

Он отметил, что это необходимо в первую очередь для централизации информации о том, где примария должна принять меры.

Даже если порой бывают задержки с выполнением тех или иных работ, порядок в этой сфере поможет нам делать всё необходимое максимально быстро и быть в прямом контакте с кишинёвцами. И это должны быть именно работы, а не “отписки”. Если какие-то работы невозможно выполнить быстро – граждане должны знать, когда они будут сделаны, – подчеркнул градоначальник.

Ион Чебан показал осведомлённость о работе сайта eu.chisinau.md, рассказав, что за последнюю неделю на него поступил 91 запрос, и заявил преторам, что они должны быть так же хорошо информированы, поддерживать общение с кишинёвцами и работать над решением их проблем.

Я сделаю эксперимент: лично опубликую на сайте проблему в каком-то месте Кишинёва, и буду ждать отклика. Посмотрим, как работают претуры и управления, – сказал генпримар.

Электронная система eu.chisinau.md была запущена в апреле 2020 года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.